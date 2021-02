Węgry: Premier Orban: do 15 marca zaszczepione będą osoby powyżej 60. roku życia

Do 15 marca zaszczepione zostaną na Węgrzech wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, które się zarejestrowały; szczepienie rosyjskim preparatem Sputnik V zacznie się w przyszłym tygodniu – zapowiedział w piątek premier Viktor Orban.

"Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z przepisami, na początku marca liczba zaszczepionych co najmniej raz oraz tych, którzy przeszli Covid-19, przekroczy milion osób. Do 15 marca zaszczepimy każdego obywatela Węgier powyżej 60. roku życia, który się zarejestrował" - oświadczył Orban.

Do 1 kwietnia liczba osób zaszczepionych będzie się już zbliżać do 2 mln, a jeśli będzie możliwe stosowanie również chińskiej szczepionki, to na początku kwietnia liczba osób chronionych przed Covid-19 przekroczy 2 mln - powiedział. Węgry liczą niecałe 10 mln ludności.

"Już w przyszłym tygodniu będziemy szczepić także rosyjską szczepionką. Chińska szczepionka też nadejdzie, ale tu nasze władze prowadzą jeszcze badania sprawdzające" - dodał.

Węgry podpisały umowę na dostarczenie 19,7 mln dawek szczepionki z krajów zachodnich, ale ze względu na powolność dostaw rząd zawarł także umowę z Rosją na zakup rosyjskich szczepionek Sputnik V w liczbie wystarczającej do zaszczepienia miliona osób oraz z Chinami na dostawę chińskiej szczepionki w liczbie wystarczającej dla 2,5 mln osób.

W czwartek Orban wyraził przekonanie, że od początku kwietnia będzie już możliwe stopniowe rozluźnianie restrykcji epidemicznych.

Według danych z czwartku w ciągu ostatniej doby zanotowano na Węgrzech 1652 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 10 stycznia. Zmarło też 93 kolejnych chorych na Covid-19. Liczba aktywnych infekcji spadła do niespełna 85 tys.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska