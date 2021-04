Węgry: Premier Orban: matura w tym roku tylko pisemna

Matura na Węgrzech odbędzie się w tym roku tylko w postaci pisemnej – zapowiedział w piątek premier Viktor Orban w Radiu Kossuth po posiedzeniu sztabu operacyjnego ds. walki z pandemią.

"Będą tylko matury pisemne. Zrobimy to, co w zeszłym roku. To się sprawdziło, mamy już doświadczenie" - oznajmił Orban.

Dodał, że zdecydowano również o otwarciu szkół średnich dopiero po zakończeniu matur, 10 maja. "Zdecydowaliśmy, że chociaż szkoły można otworzyć od 19 kwietnia - nota bene wojsko już zdezynfekowało budynki, a pedagogów zaszczepiliśmy - to nie warto otwierać na kilka dni szkół średnich, które znów zostaną potem zamknięte z powodu matur. Prościej będzie uruchomić w szkołach średnich możliwość osobistego spotkania i nauki 10 maja" - powiedział.

W czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas zapowiedział, że rząd Węgier otworzy szkoły 19 kwietnia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od środy złagodzono na Węgrzech niektóre obostrzenia w związku z osiągnięciem liczby 2,5 mln zaszczepionych. Zezwolono na otwarcie wszystkich sklepów z zastrzeżeniem, że na 10 m kw. może przypadać tylko jeden klient. Otwarto też punkty usługowe. Godzina policyjna została skrócona - zamiast godz. 20 zaczyna się obecnie o 22, zaś sklepy mogą być otwarte do 21.30 zamiast do 19.

Według Gulyasa o następnych posunięciach w łagodzeniu obostrzeń przeciwepidemicznych rząd zdecyduje, gdy zostanie osiągnięta liczba 3 mln zaszczepionych osób. Ma to nastąpić w ciągu tygodnia.

Na Węgrzech utrzymywała się w ostatnich dniach wysoka śmiertelność z powodu koronawirusa. W środę zmarła na Covid-19 rekordowa liczba 311 osób. Rośnie też nadal liczba aktywnych zakażeń - w czwartek było ich ponad 256 tys. Nieco mniej osób wymagało natomiast pomocy respiratora przy oddychaniu - 1337. Także liczba nowych zakażeń jest niższa niż kilka tygodni temu.

