Węgry: Premier Orban: od soboty kolejne łagodzenie restrykcji

Kolejny etap łagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych, w tym skrócenie godziny policyjnej, wejdzie na Węgrzech w życie w sobotę – poinformował w piątek premier Viktor Orban w Radiu Kossuth.

Orban oświadczył, że liczba zaszczepionych przeciw koronawirusowi sięga już prawie 4 mln osób i w piątek lub sobotę rano na pewno ją przekroczy, w związku z czym zgodnie z decyzją rządu złagodzone zostaną kolejne restrykcje.

Godzina policyjna będzie się zaczynać o godz. 24 zamiast 23, a możliwe godziny otwarcia sklepów wydłużą się do godz. 23. Ponadto wiele usług będzie dostępnych dla osób mających zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem: będzie można korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni, jak również hoteli oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.

Osoby z zaświadczeniem o ochronie przed Covid-19 będą też mogły wjeżdżać do kraju bez konieczności odbywania kwarantanny. Dotyczy to także obywateli państw, z którymi zawarte zostały umowy o wzajemnym uznaniu takich zaświadczeń - na razie są to Serbia i Czarnogóra.

Orban zapowiedział w piątek, że po zakończeniu matur, czyli od 10 maja, zacznie się szczepienie przeciw koronawirusowi młodych ludzi w wieku 16-18 lat. Zaznaczył, że chodzi o to, by ewentualne skutki uboczne szczepionki nie zakłóciły zdawania egzaminów.

Zapewnił też, że Węgry mają już w tej chwili tyle szczepionek, by zaszczepić każdego, kto się zgłosi.

W czwartek lekarz naczelna kraju Cecilia Mueller zniosła obowiązujący od roku zakaz odwiedzania domów opieki dla osób mających zaświadczenie o ochronie przed Covid-19. Osoby takie będą mogły złożyć wizytę w domach opieki także w towarzystwie niezaszczepionych osób poniżej 18. roku życia. Pensjonariusze z zaświadczeniem będą także mogli wychodzić z domu opieki.

