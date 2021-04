Węgry: Premier Orban przyjął zaproszenie do odwiedzenia Chin

Premier Węgier Viktor Orban przyjął w czwartek zaproszenie przywódcy Chin Xi Jinpinga do odwiedzenia tego kraju. Poinformował o tym w krótkim wpisie na Facebooku.

"Rozmowa telefoniczna z prezydentem Chin. Restartujemy dyplomację. Zaproszenie z Pekinu: przyjęte" - napisał Orban.

Jeszcze przed tą rozmową minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oświadczył, że Orban i Xi będą omawiać współpracę dwustronną w walce z pandemią koronawirusa.

"W ostatnich miesiącach między Chinami i Węgrami nawiązana została wyjątkowo efektywna współpraca. Do tej pory przybyło (na Węgry) 1,7 mln szczepionek (przeciw koronawirusowi) z Chin, co przyczyniło się do zajęcia przez Węgry czołowego - a konkretnie drugiego - miejsca (w UE) pod względem liczby zaszczepionych" - oznajmił Szijjarto.

Węgry zamówiły w sumie 5 mln dawek szczepionki chińskiej firmy Sinopharm.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska