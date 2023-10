Węgry: Premier Orban: unijny pakt migracyjny zawiódł

Podpisany trzy miesiące temu pakt migracyjny, unijne panaceum na migrację, zawiódł – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban, przebywający na nieformalnym szczycie UE w hiszpańskiej Grenadzie.

Szef rządu dodał, że "kryzys uchodźczy staje się coraz bardziej dramatyczny, a straż graniczna na naszych południowych granicach jest już ostrzeliwana". Orban nawiązał do nagrań wideo, na których przemytnicy migrantów są uzbrojeni w broń palną.

"Biurokraci (w Brukseli - PAP) popełniają błąd za błędem i trudno to dziś zamieść pod dywan. Mamy zaledwie trzy lata siedmioletniego budżetu, a Bruksela już próbuje zmusić państwa członkowskie do płacenia więcej pieniędzy, aby dać je Ukraińcom na wojnę i na migrantów" - powiedział Orban.

Dodał, że Węgry nie poprą żadnych zmian w budżecie UE.

W czwartek Orban uczestniczył w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Grenadzie, gdzie rozmawiał z kilkoma europejskimi przywódcami. W mediach społecznościowych szefa węgierskiego rządu opublikowano następnie m.in. jego uścisk dłoni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Do pierwszego spotkania dwóch polityków po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę doszło w lutym br. na unijnym szczycie w Brukseli. Zełenski zaprosił wówczas Orbana do odwiedzenia Kijowa, jednak do tej pory do wizyty nie doszło. Pod koniec sierpnia w stolicy Ukrainy pojawiła się za to już po raz drugi prezydent Węgier Katalin Novak.

W piątek premier Węgier wraz z 26 szefami państw i rządów państw członkowskich UE bierze udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Grenadzie.

