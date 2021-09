Węgry: Premier: rząd zwróci rodzinom z dziećmi podatek PIT

Rząd Węgier zwróci rodzicom wychowującym dzieci zapłacony przez nich w tym roku podatek dochodowy do poziomu średniej pensji – zapowiedział w poniedziałek w parlamencie premier Węgier Viktor Orban.

Zwrot nastąpi do 15 lutego 2022 roku i według szacunków rządu skorzysta na nim 1,9 mln rodziców, zaś łączna suma zwrotu wyniesie 600 mld forintów (7,8 mld zł) - zapowiedział premier.

Orban dodał, że trwają rozmowy z pracodawcami i pracownikami o podniesieniu pensji minimalnej i jest duża szansa, że wzrośnie ona do 200 tys. ft. (2600 zł) z obecnych 167 400 ft (2175 zł).

Według Orbana uda się w tym roku osiągnąć w kraju 5,5-procentowy wzrost gospodarczy, a nawet - jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianych komplikacji - może on być wyższy. Premier zaznaczył też, że liczba zatrudnionych przekroczyła 4,7 mln osób, co jest wynikiem najlepszym od zmiany ustrojowej.

Wiosną 2022 r. odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne, w których rządząca od 2020 r. koalicja konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej będzie ubiegać się o kolejną kadencję u sterów państwa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska