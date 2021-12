Węgry: Premier: stopy kredytów hipotecznych zostaną zamrożone

Stopy kredytów hipotecznych dla ludności zostaną na Węgrzech zamrożone na poziomie z października – poinformował w środę premier Viktor Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

"Podnosimy pensję minimalną, emerytury, utrzymujemy politykę dotowania opłat za media i wprowadziliśmy stałą cenę paliw. Inflacja dotyka jednak także inne obszary, na przykład odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów. Dlatego musimy otworzyć nową linię obrony: (…) zamrozimy odsetki kredytów dla ludności. Odsetki kredytów hipotecznych będą na poziomie z końca października" - oznajmił.

Orban powiedział, że posunięcie to wejdzie w życie 1 stycznia i będzie obowiązywać przez pierwszą połowę 2022 roku. Jak dodał, oznacza to, że wysokość rat do spłacenia w lutym będzie już niższa niż obecnie.

Pod koniec listopada portal gospodarczy Portfolio zwrócił uwagę, że międzybankowe stopy procentowe po trzykrotnym podniesieniu stóp procentowych przez bank centralny wzrosły na Węgrzech do najwyższego poziomu od ośmiu lat, przez co raty podniosły się często o 10-20 proc. Portfolio zaznacza, że 36 proc. kredytów zaciągniętych przez ludność ma stopę zmienną.

Według prognoz węgierskiego banku centralnego inflacja wyniesie w tym roku 5,1 proc., zaś w przyszłym 4,7-5,1 proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska