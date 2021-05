Węgry: Prezydent Duda w "Magyar Hirlap": zasady Konstytucji 3 Maja to podwaliny europejskiego ładu

Prezydent Andrzej Duda napisał w 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja w węgierskim dzienniku "Magyar Hirlap", że kierowała się ona zasadami do dziś traktowanymi jako podwaliny europejskiego ładu: poszanowaniem godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności.

Prezydent przypomniał, że Konstytucja z 3 maja 1791 roku - pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna ustawa zasadnicza - to "epokowe dzieło prawodawcze", które miało wymiar historycznego przełomu.

Jej dziedzictwo, "zawarta w niej myśl ustrojowa oraz wolnościowe, demokratyczne przesłanie to ogromnie ważna część dorobku europejskiego. Dlatego przypadająca w tym roku 230. rocznica ustanowienia tej konstytucji powinna być inspirującym świętem dla całej współczesnej Europy" - podkreślił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, "wielkie akty ustrojowe często bywają efektem przesilenia politycznego czy kulturowego, owocem wnikliwego namysłu nad jasnymi i ciemnymi stronami dotychczasowego biegu dziejów". Jednak sztuka w tym - dodał - "aby mądrze naprawiać, a nie totalnie burzyć, kierując się myśleniem utopijnym, oderwanym od realiów historii".

"Nowego porządku nie da się arbitralnie zadekretować na papierze; musi być on wyprowadzony z autentycznych ludzkich doświadczeń, tęsknot i dążeń" - ocenił polski prezydent.

Wyraził przekonanie, że Konstytucja 3 Maja była "dobrze dobranym lekiem na kryzys, który dotknął ówczesną Rzeczpospolitą".

Podkreślił, że dziedzictwo Konstytucji 3 maja jest nieodłączną częścią "najwspanialszego europejskiego dorobku". "Nieprzypadkowo - wskazał - podczas obchodów 50. rocznicy Traktatów Rzymskich Konstytucja 3 maja została przywołana jako +jedno z pierwszych źródeł idei Unii Europejskiej+".

Zdaniem polskiego prezydenta także obecnie można wspólnie czerpać z ideowych założeń i dziedzictwa konstytucji, "również - dodał - zastanawiając się nad dalszym kształtem integracji europejskiej oraz nad ewentualną przyszłą nowelizacją traktatów europejskich".

Polski prezydent podkreślił, że stale inspirująca powinna być zawarta w Konstytucji 3 Maja zasada: "Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu". "Deficyt demokracji, niedoskonałe artykułowanie obywatelskiego przedstawicielstwa w kierowaniu decyzjami Unii Europejskiej - to jedno z naszych najważniejszych wspólnych wyzwań" - zaznaczył.

Ustawa z 1791 roku "kierowała się zasadami, które do dzisiaj niezmiennie traktujemy jako podwaliny europejskiej cywilizacji i europejskiego ładu: poszanowaniem godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności. To wskazania aksjologicznej busoli, których nigdy nie możemy utracić z pola widzenia" - napisał prezydent.

"To wielkie święto dla Polaków i Litwinów, dla wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które stworzyły dorobek dawnej Rzeczypospolitej; to także nasze wspólne, europejskie święto. Niech będzie inspiracją do budowania jeszcze lepszej, zintegrowanej Europy" - zaapelował.

Tekst ukazał się w miesięczniku opinii "Wszystko co najważniejsze" oraz w tytułach prasowych na całym świecie w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, KGHM Polska Miedź SA i Polską Agencją Prasową.