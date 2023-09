Węgry: Prezydent Novak: Elon Musk to kolejny sojusznik w walce o wolność rodzin, który docenia nasz program prorodzinny

Bezdzietność jest najbardziej niepokojącym zjawiskiem naszych czasów. Elon Musk stał się naszym nowym sojusznikiem w walce o wolność rodzin, który zna i docenia węgierski program prorodzinny – napisała we wtorek na Facebooku po spotkaniu z Muskiem prezydent Węgier Katalin Novak.

"Rozmawialiśmy o tym, co możemy wspólnie zrobić, aby młodzi ludzie odważyli się powiedzieć +tak+ dzieciom" - stwierdziła Novak, która spotkała się z Muskiem w Austin podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

"Poza Węgrami coraz więcej osób dostrzega, że demograficzna epoka lodowcowa, która została z zadowoleniem przyjęta na Zachodzie, grozi końcem świata, jaki znamy" - dodała prezydent.

Novak rozmawiała z Muskiem również o wojnie na Ukrainie oraz o prawach mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Według jej słów węgierska prezydent i amerykański przedsiębiorca zgodzili się, że w wojnie rosyjsko-ukraińskiej powinno nastąpić jak najszybsze zawieszenie broni i trwały pokój.

W połowie września w Budapeszcie miał miejsce 5. Szczyt Demograficzny, na którym pojawili się m.in. premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Prezydent Novak publicznie zaprosiła na to wydarzenie również Elona Muska, który nie przyjechał jednak do Budapesztu.

Zaproszenie Novak było reakcją na opublikowanie przez Muska postu na portalu X, że "Węgry naprawdę starają się rozwiązać problem przyrostu naturalnego".

Jak zaznaczył przed Szczytem Demograficznym szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas, Węgry mogą pochwalić się najszybszym wzrostem współczynnika dzietności w całej Unii Europejskiej: w 2010 roku, kiedy Fidesz dochodził do władzy, wynosił on 1,23, a w chwili obecnej jest to 1,59. "Nie osiągnęliśmy jeszcze tego, co chcemy" - dodał Gulyas.

Przyjmuje się, że współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń.

Z Budapesztu Marcin Furdyna