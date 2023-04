Węgry: Prezydent Novak: papież potępia rosyjską agresję, ale nie zapomina o narodzie rosyjskim

Papież Franciszek w orędziu wielkanocnym wyraźnie potępił rosyjską agresję, ale jednocześnie nie zapomina o narodzie rosyjskim - powiedziała prezydent Węgier Katalin Novak w wywiadzie opublikowanym we wtorek na katolickim portalu Magyar Kurir przed wizytą papieża Franciszka na Węgrzech.

Według Novak papież jest gotów odegrać rolę mediatora, a jego postawa świadczy o mądrości i odwadze. "Uważam, że jest to mądra, chrześcijańska postawa, którą powinniśmy przyjąć także jako wskazówkę dla siebie" - powiedziała głowa węgierskiego państwa.

Prezydent podkreśliła, że wojna na Ukrainie "nie może zakończyć się osiągnięciem przez Rosję jej celów, nawet jeśli w rzeczywistości nie wyznaczyła ona sobie konkretnego celu wojennego", a wojska rosyjskie muszą opuścić okupowane terytoria.

"Jeśli coraz więcej krajów będzie brało udział w wojnie, nie doprowadzi to do złagodzenia konfliktu i nie będzie służyło pokojowi. Raczej podsyci konflikt i doprowadzi do dalszej eskalacji wojny. To jest to, co nam najbardziej zagraża" - powiedziała Novak.

Przypomniała jednocześnie, że prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu są naruszane, czego nie można "zamiatać pod dywan".

Papież przyjedzie na Węgry w piątek przed południem; wizyta potrwa do niedzieli. W jej trakcie spotka się z prezydent Novak oraz premierem Viktorem Orbanem. Wcześniej Franciszek odwiedził Budapeszt we wrześniu 2021 r. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Z Budapesztu Marcin Furdyna