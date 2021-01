Węgry: prezydentura Bidena to nowa epoka i trudne zadanie

O nowej epoce w Stanach Zjednoczonych i trudnym zadaniu, które stoi w podzielonym społeczeństwie amerykańskim przed prezydentem Joe Bidenem, pisze w czwartek prasa węgierska po jego środowej inauguracji.

"(…) w ostatnich latach stało się oczywiste, że amerykańskie społeczeństwo jest nadzwyczaj spolaryzowane, i tego podziału nowy demokratyczny prezydent nie zdoła zmienić z dnia na dzień" - cytuje dziennik "Magyar Nemzet" analityka Instytutu Badań Amerykańskich Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej Balazsa Martonffyego.

W tekście zatytułowanym "Zaczyna się nowa epoka w Stanach Zjednoczonych" ekspert podkreśla, że postępowe skrzydło Partii Demokratycznej prawdopodobnie będzie się domagać od Bidena znacznie więcej, niż jest w stanie spełnić reprezentujący partyjne centrum nowy prezydent.

"Pierwsze sto dni Bidena (u władzy - PAP) będzie cechować walka między tymi dwoma pozycjami, ale w tych +tygodniach miodowych+ prezydent cieszy się zwykle większym zaufaniem Kongresu i wyborców, w związku z czym właśnie wtedy stara się zrealizować swój miarodajny program" - zauważa Martonffy.

Także węgierski portal Index w tekście zatytułowanym "Walka Joe Bidena zaczyna się dopiero teraz" ocenia, że demokratycznemu prezydentowi będzie trudno spełnić jedną ze swoich najważniejszych obietnic wyborczych, czyli zjednoczenie narodu.

"Demokraci wyznaczyli Joe Bidena (na swojego kandydata na prezydenta - PAP) dlatego, że widzieli w nim polityka, który może reprezentować ideę jedności. Ale za Bidenem wytworzyła się w obozie Demokratów tęczowa koalicja. Dlatego może mówić, co chce, ale musi stawić czoło podziałom także we własnym zespole" - uważa cytowany przez portal inny specjalista Instytutu Badań Amerykańskich Gabor Csizmazia.

Ocenia on, że w społeczeństwie amerykańskim już się pojawiły liczne zjawiska utrudniające osiągnięcie jedności. "Lewicowe, socjalistyczne skrzydło obozu demokratycznego chce utożsamienia radykalnych trumpistów z całą bazą wyborczą ustępującego prezydenta. Oznacza to, że około 74 mln wyborców byłoby ocenianych na podstawie 5-tysięcznej grupy" - powiedział.

Dodał, że także na poziomie mediów pojawiają się głosy, które trudno pogodzić z postulatem jedności, np. publicysta "Washington Post" Max Boot wyraził pogląd, że nie wystarczy zamknąć konto Trumpa na Twitterze, bo należałoby także zamknąć redakcję prawicowej stacji Fox News.

Według Csizmazii, choć administracja Bidena nie będzie karać wyborców Trumpa, to w polityce rządowej atak na Kapitol zapewne jeszcze długo będzie punktem odniesienia, a w związku z tym źródłem konfliktów mogą się stać takie "wiecznie zielone" tematy jak ograniczenie dostępu do broni palnej.

Portal Hvg zwraca natomiast uwagę, że choć UE wiąże wielkie nadzieje z prezydenturą Bidena, to "nic nie będzie już tak jak dawniej". "Także polityka europejska zareagowała na zmiany zachodzące w świecie i starczyło jej czasu, by wytyczyć sobie priorytety zmniejszające zależność od USA. I prawdę mówiąc, nie jest to bardzo źle" - czytamy.

W tym kontekście portal zwraca uwagę przede wszystkim na takie sfery jak ochrona środowiska, polityka obronna i handel.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska