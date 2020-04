Węgry: Protestował przeciw godzinom zakupu dla starszych i pobił sprzedawczynię

Młody bezdomny, który chciał zrobić zakupy w godzinach wyznaczonych dla osób starszych, a gdy to się nie udało, uderzył sprzedawczynię i starszego klienta, został skazany na 90 dni aresztu – poinformowała we wtorek węgierska policja.

30-letni mieszkaniec dzielnicy Ujpest w Budapeszcie pod koniec marca usiłował kupić piwo i czipsy, wbrew przepisowi, że w związku z epidemią koronawirusa godziny 9-12 są zarezerwowane dla osób powyżej 65. roku życia.

Mimo że sprzedawczyni ostrzegła go, iż nie wolno mu kupować w tym czasie, mężczyzna wszedł do sklepu i zdjął towary z półki, a potem podszedł do kasy. Sprzedawczyni odmówiła jego obsłużenia, na co bezdomny zaczął ja wyzywać. Gdy zwrócił mu uwagę starszy klient, trzy razy go spoliczkował, zrzucając towary z półek. Potem uderzył w twarz także sprzedawczynię, która chciała pomóc emerytowi, przez co upadła na półki.

W końcu awanturujący się młody człowiek został schwytany przez pozostałych klientów i wyprowadzony ze sklepu.

Sąd przesłuchał sprawcę na odległość i skazał go na karę 90 dni aresztu. Wyrok jest prawomocny.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska