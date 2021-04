Węgry: przeciw koronawirusowi zaszczepiono 3 mln osób

Już trzy miliony osób zostały na Węgrzech zaszczepione przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką – poinformował we wtorek premier Węgier Viktor Orban na Facebooku.

"Trzy miliony zaszczepionych. Nowy kamień milowy" - napisał premier Orban.

Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas zapowiedział w zeszłym tygodniu, że kiedy zostanie osiągnięta liczba 3 mln zaszczepionych, rząd zdecyduje o następnych posunięciach w łagodzeniu obostrzeń przeciwepidemicznych.

Na razie od środy zeszłego tygodnia mogą być już otwarte wszystkie sklepy z zastrzeżeniem, że na 10 m kw. może przypadać tylko jeden klient. Otwarto też punkty usługowe. Godzina policyjna została skrócona - zamiast godz. 20 zaczyna się obecnie o 22, zaś sklepy mogą być otwarte do 21.30 zamiast do 19.

Na Węgrzech używanych jest pięć preparatów: rosyjski Sputnik V oraz szczepionki firm Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Sinopharm. Wkrótce dojdzie do nich szósta szczepionka - Janssena. We wtorek Węgry otrzymały pierwszą dostawę 28 800 dawek tego preparatu.

Do szczepienia zarejestrowało się dotąd 4,1 mln osób na ponad 9,7 mln mieszkańców. Skłonność do szczepienia rośnie - z badania ośrodka Nezoepont wynika, że o ile na początku roku chciało się zaszczepić 45 proc. respondentów, to teraz już 72 proc.

Trzecia fala epidemii koronawirusa znajduje się obecnie na Węgrzech w fazie szczytowej. Utrzymuje się wysoka liczba zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarło 272 chorych na Covid-19, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby na Węgrzech do prawie 24 tys. Spada natomiast liczba nowych zakażeń koronawirusem - w ciągu ostatniej doby było ich 2837.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska