Węgry przekażą prawie pół miliona euro na remont katedry w Mohylewie

Węgry przekażą 165 mln ft (480 tys. euro) na remont katolickiej katedry w Mohylewie na wschodzie Białorusi. Postanowienie rządu w tej sprawie zostało opublikowane w czwartek wieczorem w Monitorze Węgierskim.

"Rząd zgadza się, by w celu wzmocnienia więzi międzynarodowych Węgier remont Konkatedry Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy i św. Stanisława w Mohylewie został przeprowadzony z zagwarantowaniem - w 2020 r. - wsparcia wysokości 165 tys. ft" - napisano w postanowieniu rządu.

O przekazanie środków ma zadbać Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Węgierski portal Napi.hu ocenił, że w ostatnich latach wzmocniły się więzy węgiersko-białoruskie, czego przykładem może być zwolnienie obywateli Białorusi z opłat wizowych i za zezwolenie na pobyt w marcu ubiegłego roku.

"Wtedy celem ewidentnie było to, by z Białorusi przyjeżdżali robotnicy sezonowi, ale to było jeszcze przed pandemią, gdy na Węgrzech brakowało siły roboczej, a tymczasem podczas obecnego kryzysu jest wielu bezrobotnych" - pisze portal.

W piątek z wizytą na Białoruś udaje się na zaproszenie prezydenta Alaksandra Łukaszenki premier Viktor Orban. Według rzecznika premiera, Bertalana Havasiego, przywódcy będą rozmawiać o możliwościach rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych oraz o realizacji wspólnych projektów. Będzie również mowa o współpracy Białorusi z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego, a także o wyzwaniach regionalnych i globalnych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska