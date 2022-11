Węgry: Przewodniczący parlamentu: wyrażam ubolewanie z powodu przełożenia spotkania przedstawicieli państw V4

Przewodniczący parlamentu Węgier Laszlo Koever wyraził ubolewanie z powodu przełożenia spotkania szefów izb parlamentarnych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) – poinformowała w piątek agencja MTI. Powodem miał być sprzeciw Czech dla stanowiska Budapesztu w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

Spotkanie miało odbyć się w piątek 25 listopada w Bratysławie, jednak sprzeciw zgłosiła strona czeska. Przewodnicząca izby poselskiej Marketa Pekarova Adamova i głowa senatu Milosz Vystrczil odmówili zasiadania przy jednym stole ze stroną węgierską - poinformowały kilka dni temu czeskie media.

Powodem było stanowisko, jakie Budapeszt zajmuje w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Pekarova Adamova w rozmowie z portalem Seznam Zpravi nazwała Węgry "koniem trojańskim Rosji w Europie", podkreślając, że należało wysłać sygnał do Budapesztu, że "jest to nie do przyjęcia".

"Uwagi przewodniczących izb czeskiego parlamentu na temat Węgier są nieprawdziwe i lekceważące, nie odpowiadają faktom i podważają prawo węgierskiego rządu do kształtowania polityki w węgierskim interesie narodowym" - oświadczył Koever, cytowany przez agencję MTI.

Według źródeł dyplomatycznych, do których dotarł Seznam Zpravi, w spotkaniu nie mieli wziąć udziału również marszałkowie obu izb polskiego parlamentu.

"W ciągu ostatnich 30 lat współpraca regionalna między czterema krajami zdołała reprezentować wspólne interesy, niwelując jednocześnie różnice ideologiczne" - dodał Koever.

Grupa Wyszehradzka to format współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który powstał w 1991 roku. Od 1 lipca roczną prezydencję w V4 sprawuje Słowacja.

Z Budapesztu Marcin Furdyna