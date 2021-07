Węgry: Przez pandemię oczekiwana długość życia spadła po raz pierwszy od transformacji

Oczekiwana długość życia na Węgrzech spadła po raz pierwszy od transformacji ustrojowej, co jest wynikiem pandemii koronawirusa – poinformował portal Portfolio na postawie danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH).

W zeszłym roku zmarły na Węgrzech 143 tys. osób, co o ponad 10 tys. przekracza dane z poprzednich lat. Jednocześnie średnia długość życia spadła w 2020 r. do 75,52 roku z 76,16 w 2019 r. Tak gwałtownego spadku nie było od zmiany ustrojowej. Portfolio podkreśla jednak, że nie jest to zjawisko ograniczone do Węgier.

Przed pandemią oczekiwana długość życia w kraju rosła rocznie średnio o 0,2 roku.

Portal pisze, że ponieważ trzecia, najostrzejsza dotąd fala pandemii koronawirusa przypadła na pierwszą połowę tego roku, dane za 2021 r. zapewne będą jeszcze gorsze.

Według danych z poniedziałku do tej pory na Węgrzech zmarło 30 020 chorych na Covid-19, przy czym w ostatni weekend nie było nowych ofiar śmiertelnych. Lekko wzrosła natomiast liczba wykrytych zakażeń koronawirusem - do 161 w ciągu ostatniej doby.

W kraju zniesiono już niemal wszystkie ograniczenia przeciwepidemiczne, np. nie trzeba nosić maseczek ochronnych w sklepach ani środkach transportu publicznego. Prawe 5,6 mln osób (na nieco ponad 9,7 mln ludności) zaszczepiło się przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką, a prawie 5,4 mln - obiema.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska