Węgry: PubQuiz w 40. rocznicę powstania „Solidarności”

Polsko-węgierski PubQuiz w 40. rocznicę powstania „Solidarności” zorganizowało w niedzielę w Budapeszcie polonijne stowarzyszenie Polonia Nova. Pytania dotyczyły nie tylko polityki, ale także kultury i życia codziennego.

Podzieleni na grupy uczestnicy odpowiadali na pytania w dwóch turach. Pierwsza dotyczyła powstania "Solidarności" oraz kontekstu międzynarodowego i kulturalnego tamtego okresu. Trzeba było - na przykład - podać, ile postulatów sformułował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej i kto był wówczas prezydentem USA, a także ile części "Gwiezdnych wojen" zadebiutowało w latach 80-tych.

Druga część była poświęcona życiu codziennemu w Polsce oraz Węgrom w tamtym okresie. Pytano - dla przykładu - o to, do kiedy obowiązywał w Polsce system kartkowy (do połowy 1989 r.) i kiedy zakończono w Polsce produkcję małego fiata (w 2000 r.), a także która polska aktorka dostała w 1982 r. nagrodę w Cannes za rolę w filmie Karolya Makka "Inne spojrzenie" (Jadwiga Jankowska-Cieeślak) i jak nazywało się pismo samizdatowe opozycji węgierskiej ("Beszeloe", pol. Mówca).

Na pytania PubQuizu można było odpowiadać zarówno po polsku, jak i po węgiersku.

Na zakończenie uczestnicy zbiorowo ułożyli z puzzli wielki napis "Solidarność", dla którego tłem były setki udostępnionych przez nich zdjęć.

"Chcieliśmy w inny sposób upowszechnić wiedzę o tej ważnej rocznicy. Zależało nam na tym, żeby było to ciekawe przede wszystkim dla młodych i żeby mogli w tym wziąć udział Węgrzy" - powiedziała PAP szefowa Polonii Novej Maria Felfoeldi.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska