Węgry: Rau: jeśli UE nie nałoży sankcji na Białoruś, możliwe sankcje narodowe

Jeśli Unia Europejska nie nałoży sankcji na Białoruś, sąsiadujące z nią państwa Unii Europejskiej mogą rozważyć wprowadzenie sankcji narodowych - oświadczył w poniedziałek szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau po rozmowach z węgierskim odpowiednikiem.

"Gdyby nie doszło do wprowadzenia takich sankcji - mówimy o sankcjach wymierzonych w poszczególnych funkcjonariuszy państwa białoruskiego - to kraje naszego regionu rozważą - myślę o sąsiadach Białorusi należących do UE - wprowadzenie sankcji narodowych" - powiedział minister, zapytany o to przez PAP, po rozmowach z Peterem Szijjarto.