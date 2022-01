Węgry: Rekordowo dużo nowych zakażeń Covid-19 – ponad 20 tysięcy

Rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech: aż 20 174. Zmarło też 69 chorych na Covid-19 – poinformowano w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Środowa liczba nowych zakażeń przekracza o 1/3 poprzedni rekord z ubiegłego tygodnia. Do ponad 205 tysięcy wzrosła też liczba aktywnych infekcji.

Według najnowszych danych liczba osób zaszczepionych jedną dawką wzrosła do 6 mln 346 tys., dwiema dawkami do 6 mln 84 tys., zaś trzema dawkami do 3 mln 567 tys.

Na Węgrzech można już także otrzymać 4. dawkę, o którą mogą się ubiegać osoby powyżej 14. roku życia, jeśli od podania trzeciej dawki minęły już 4 miesiące.

Od początku pandemii zmarło na Węgrzech 41 087 chorych na Covid-19.

Zgodnie z decyzją rządu od 15 lutego zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem będzie ważne tylko w przypadku osób, które zaszczepiły się trzema dawkami, lub dwiema: o ile od podania drugiej nie minęło jeszcze 6 miesięcy.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska