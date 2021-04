Węgry: Rekordowo zimny 26 kwietnia

Rekordowo niską temperaturę dla 26 kwietnia zanotowano w poniedziałek na Węgrzech; w miejscowości Zabar na północy kraju słupek rtęci spadł do minus 5,7 stopnia Celsjusza – poinformował we wtorek Krajowy Urząd Meteorologiczny.

Do tej pory najniższą temperaturę 26 kwietnia zmierzono na Węgrzech w 1960 roku i było to 5,3 stopnia C.

Krajowy Urząd Meteorologiczny podał na Facebooku, że tegoroczny kwiecień może być najchłodniejszym w XXI wieku na Węgrzech i jednym z chłodniejszych od początku pomiarów.

Do tej pory najzimniejszy w kraju był kwiecień 1920 roku, kiedy to średnia temperatura miesiąca wyniosła 6,8 stopnia C. Do niedzieli średnia w kwietniu tego roku wynosiła 7,9 stopnia C.