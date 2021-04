Węgry: Rekordowy przewóz towarów na lotnisku w Budapeszcie

Choć pandemia koronawirusa spowodowała ogromny spadek ruchu osobowego na lotnisku w Budapeszcie, to ilość przewiezionych towarów osiągnęła w tym porcie lotniczym historyczny rekord – podał w środę dziennik „Nepszava”, powołując się na spółkę Budapest Airport.

Przewóz towarów w okresie od stycznia do marca bieżącego roku był o 19,3 proc. większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. "Przewieziono 39 529 ton towarów, co oznacza najlepszy wynik kwartalny w historii lotniska" - podkreślono.

W marcu przewieziono prawie 15 tys. ton towarów, co także było rekordowym wynikiem miesięcznym.

Ruch pasażerski spadł na lotnisku w Budapeszcie podobnie jak na całym świecie. W pierwszym kwartale bieżącego roku przewieziono o 93,4 proc. osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - tylko 2 miliony 775 tys. osób.

Lotnisko szykuje się natomiast do wznowienia ruchu pasażerskiego w tym roku. Wiele linii zapowiedziało już nowe połączenia, np. Ryanair będzie latać z Budapesztu do Burgas, na Rodos, do Sofii, Bolonii i Zadaru, a WizzAir do miasta Chania na Krecie. Wiele linii zwiększa też częstotliwość rejsów do licznych destynacji.

Lotnisko w Budapeszcie podkreśliło, że na potrzeby pasażerów rozbudowano punkt wykonywania testów na koronawirusa, który powiększył się o 6 nowych stanowisk.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska