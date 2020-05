Węgry: Robot samobieżny odkaża uniwersytecką klinikę w Budapeszcie

Samobieżny robot automatyczny odkaża z koronawirusa pomieszczenia Kliniki Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie – poinformowała w środę sama uczelnia.

Robot, który znalazł się na wyposażeniu uniwersytetu kilka dni temu, odkaża promieniowaniem ultrafioletowym pomieszczenia kliniki, a także uczestniczy w utrzymywaniu czystości bryły kliniki z zewnątrz.

Robot został sprowadzony z Danii i kosztował prawie 30 mln forintów (86 tys. euro). Według uczelni jest on jednym z najskuteczniejszych obecnie urządzeń do odkażania i Węgry zdobyły go jako pierwsze w Europie Środkowej.

Automatyczny robot po tzw. przyuczeniu samodzielnie przemierza powierzchnię, którą ma odkazić, omijając przeszkody na drodze, może więc szybko wysterylizować korytarze, czy salę do badań rentgenowskich i tomografii komputerowej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska