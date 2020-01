Węgry: Rok więzienia za przedarcie się przez granicę

Na rok więzienia skazał w czwartek sąd w Segedynie na południu Węgier czterech mężczyzn, którzy przedarli się we wtorek rano przez ogrodzenie graniczne na terytorium kraju od strony Serbii – poinformowała agencja MTI.

Sąd uznał dwóch Syryjczyków i dwóch Palestyńczyków za winnych nielegalnego przekroczenia ogrodzenia granicznego, którego dopuszczono się w ramach masowych zamieszek. Zakazano im także na 4 lata wstępu na terytorium Węgier.

We wtorek około godz. 5.30 rano po serbskiej stronie przejścia granicznego w Roeszke zgromadziło się co najmniej 50 osób, które podjęły próbę sforsowania granicy. Gdy strażnicy po stronie węgierskiej oddali strzały ostrzegawcze, większość tych, którzy już się przedostali przez ogrodzenie, zawróciło. Cztery osoby, które nie udały się z powrotem do Serbii, zatrzymano.

Według danych węgierskiej policji w zeszłym tygodniu udaremniono nielegalne przekroczenie granicy 263 osobom i na terytorium Węgier zatrzymano 423 nielegalnych imigrantów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska