Węgry: Rośnie gotowość do poddania się szczepieniu przeciw Covid-19

Na Węgrzech rośnie gotowość do poddania się szczepieniu przeciw koronawirusowi; obecnie ponad 60 proc. respondentów deklaruje, że być może lub na pewno skorzysta ze szczepionki, jeśli będzie ona dostępna – wynika z danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH).

KSH co tydzień bada skłonność mieszkańców do poddaniu się szczepieniu na Covid-19. W ubiegłym tygodniu 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że podda się szczepieniu, a 28 proc. - że być może to uczyni.

Na początku grudnia odsetek chcących skorzystać ze szczepionki ledwo przekraczał 40 proc. Niecałe 15 proc. ankietowanych deklarowało wówczas, że się zaszczepi, a 28,3 proc. - że być może.

Jednocześnie coraz mniej osób zapowiada, że się nie zaszczepi. O ile na początku grudnia było ich 35,6 proc., to teraz 26,5 proc.

Na Węgrzech zaszczepiono dotąd 139 tys. osób, przede wszystkim pracowników służby zdrowia. Akcja szczepień przebiega jednak powoli z powodu niedostatecznej ilości dostępnych szczepionek.

Z tego względu władze Węgier podpisały w piątek kontrakt dotyczący dostaw rosyjskiego preparatu Sputnik V. Według szefa dyplomacji węgierskiej Petera Szijjarto w umowie przewidziano dostawę szczepionek wystarczających dla miliona osób.

Druga fala epidemii koronawirusa wykazuje od grudnia na Węgrzech tendencję spadkową. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1311 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło 98 chorych na Covid-19.

W sumie od początku pandemii wykryto w kraju ponad 357 tys. zakażeń koronawirusem i 11 811 chorych na Covid-19 zmarło. Liczba aktywnych zakażeń spadła poniżej 110 tys.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska