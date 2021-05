Węgry: Również w tym roku odwołano festiwal muzyczny Sziget

Jeden z największych festiwali muzycznych w Europie, Sziget w Budapeszcie, nie odbędzie się również w tym roku z powodu sytuacji z Covid-19 – ogłosili organizatorzy. Na Węgrzech poprawiła się sytuacja epidemiczna, ale część ograniczeń ma obowiązywać do sierpnia.

"Z ciężkim sercem, ale zdając sobie sprawę z odpowiedzialności i widząc liczne niejasności - czy to jeśli chodzi o podróżowanie, noclegi i gastronomię, czy rolę krajowych i międzynarodowych zaświadczeń o ochronie (przed koronawirusem) - zdecydowaliśmy, że będziemy się odtąd szykować na przyszłoroczny Sziget" - oznajmił w czwartek główny organizator Tamas Kadar.

Dodał, że ponieważ festiwal z powodu pandemii nie odbył się także w zeszłym roku, to w przyszłym roku można będzie liczyć na "koncerty godne wielkiego powrotu". Sziget odwiedzało w ostatnich latach nawet ponad pół miliona gości.

Szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej, że do sierpnia z pewnością będą obowiązywać w kraju ograniczenia obejmujące osoby, które się nie zaszczepiły. Nie mogę one m.in. chodzić do teatrów, muzeów, klubów fitness i na kąpieliska; do tych miejsc wpuszczani są tylko ci, którzy okażą zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem, oraz ich dzieci.

Gulyas oświadczył, że do tej pory zaszczepiono na Węgrzech przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką 4,15 mln osób, czyli 80 proc. wszystkich, którzy się zarejestrowali.

Aby zwiększyć ochronę ludności przed koronawirusem, władze planują kampanię zachęcającą do szczepienia. Zgodnie z decyzją rządu, wyasygnowano na nią co najmniej 16 mld forintów (ponad 200 mln zł).

Trzecia fala zakażeń koronawirusem jest na Węgrzech w fazie opadającej. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1680 nowych zakażeń koronawirusem i zmarły 124 osoby chore na Covid-19. Są to liczby znacznie mniejsze niż w marcowym szczycie trzeciej fali, gdy dzienna liczba nowo wykrytych infekcji przekraczała 11 tys., a zgonów 300.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska