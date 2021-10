Węgry: Rozpoczęły się 27. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

Uroczystą mszą świętą w polskim kościele w Budapeszcie zainaugurowane zostały w niedzielę organizowane już po raz 27. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej na Węgrzech, które potrwają do 10 października.

Mszę św. celebrował proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak. Można w niej także było wziąć udział online na kanale Parafii w YouTube.

Po mszy św., w której uczestniczyły m.in. rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Ewa Ronay i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felfoeldi, wykład prezentujący postać bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego wygłosi dr Ewa Katarzyna Czaczkowska, autorka książki "Kardynał Wyszyński. Biografia".

Podczas Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej pokazany zostanie we wtorek film dokumentalny "Położna" w reżyserii Marii Stachurskiej, poświęcony przyjmującej porody w obozie Auschwitz Stanisławie Leszczyńskiej. W 1943 roku została ona aresztowana przez Gestapo za pomoc osadzonym w łódzkim getcie i zesłana do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywała aż do jego wyzwolenia w styczniu 1945 roku. Tam jako więźniarka odebrała około 3000 porodów.

W piątek pokazane zostanie w Domu Polskim przedstawienie polonijnej grupy teatralnej pt. "Ojciec Miłosierny", zaś dzień później w Domu Kultury Aranytiz wystąpi zespół Magdy Anioł z koncertem "Zaufaj".

Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończy msza święta w polskim kościele oraz koncert fortepianowy utworów Fryderyka Chopina i Franza Schuberta.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna w Budapeszcie oraz Instytut Polski. Patronatem honorowym objął Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Snopek.

Podczas Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej można obejrzeć w Domu Polskim trzy wystawy: o bł. kardynale Stefanie Wyszyńskim, artystek miasta Imielin oraz wystawa dziecięcych prac z "Wakacji z Bogiem" w Szczawnicy.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska