Węgry: Rusza kampania promująca turystykę w kraju

Kampanię promującą turystykę w kraju rozpoczął rząd premiera Viktora Orbana we współpracy z Węgierską Agencją Turystyczną oraz największymi firmami przewozów dalekobieżnych – poinformowały we wtorek media węgierskie.

Zapowiadając w poniedziałek kampanię "Podróżuj z nami bezpiecznie" minister kierujący kancelarią premiera, Gergely Gulyas podkreślił, że granice powoli są otwierane, a liczba zakażeń wskazuje, iż region Europy Środkowej należy do bezpieczniejszych, ale najbezpieczniej jest obecnie odpoczywać na Węgrzech. Dlatego mieszkańcy będą zachęcani, by "spędzać wakacje w kraju lub przynajmniej również w kraju".

Gulyas podkreślił, że krajowa turystyka praktycznie stanęła na skutek pandemii koronawirusa. Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) w kwietniu aż o 98,7 proc. spadła liczba noclegów wykupionych na Węgrzech przez cudzoziemców i o 95 proc. wykupionych przez Węgrów. W sumie wykupiono tylko 21 tys. noclegów.

Przychód brutto hoteli i pensjonatów spadł o 97,3 proc. w stosunku do tego samego miesiąca 2019 roku i wyniósł 1,2 mld forintów (3,5 mln euro). Znaczna część hoteli była zamknięta. Ogromne straty ponieśli też przewoźnicy.

Prezes Węgierskiej Agencji Turystycznej Zoltan Guller przypomniał, że w styczniu i lutym branża turystyczna odnotowała 22-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego i wydawało się, że bieżący rok będzie rekordowy.

Na turystykę przypadało 13 proc. PKB Węgier i zapewniała ona dochód 400 tys. rodzin. Cudzoziemcy zostawiali na Węgrzech ok. 4 mld euro więcej, niż wywozili Węgrzy. W 2019 roku według danych KSH na Węgry przyjechało 1,5-krotnie więcej turystów niż liczy ludność kraju. "To pasmo sukcesów przerwała pandemia" - zaznaczył Guller.

Według niego po kwietniowym zastoju w maju ruch turystyczny ruszył ponownie i w ciągu ostatnich 21 dni przeciętnie o 30 proc. przekraczał na prowincji ubiegłoroczny poziom. Guller prognozuje, że latem hotele i pensjonaty na prowincji mogą być zapełnione nawet w 70 proc. i w sumie turystyka krajowa może przekroczyć w tym roku poziom z ubiegłego roku.

"Do tego jest jednak potrzebne, by ten, kto może, odpoczywał w kraju: po pierwsze dlatego, że to bezpieczniejsze, a po drugie w ten sposób wspiera się przetrwanie kilkuset tysięcy węgierskich rodzin" - podkreślił szef Węgierskiej Agencji Turystycznej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska