Węgry: Rząd ogłosił prefinansowanie programu Horyzont Europa w związku z trwającym sporem z KE

Rząd Węgier zapewni natychmiastowe wsparcie w wysokości 5 mld forintów (ok. 59 mln zł) na prefinansowanie programów badawczych tym uczelniom, które zostałyby wykluczone ze współpracy w ramach programu Horyzont Europa - poinformowało we wtorek węgierskie ministerstwo kultury i innowacji. Decyzja ma związek z trwającym sporem z Komisją Europejską.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Bruksela nadużywa swojej władzy, karząc uniwersytety, nauczycieli i studentów poprzez odmowę przyznania Węgrom należnych im środków" - dodano w oświadczeniu.

W styczniu opozycyjny dziennik "Nepszava" poinformował, że uczelnie publiczne na Węgrzech nie będą mogły korzystać z finansowania programu wymiany Erasmus+ oraz programu dotyczącego badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Decyzję w tej sprawie podjęli w połowie grudnia 2022 roku ministrowie finansów państw UE wobec zastrzeżeń co do zarządzania publicznymi uczelniami wyższymi na Węgrzech przez rady fundacji, w których zasiadają politycy koalicji rządzącej.

Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, zapowiedział wówczas, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z KE, to rząd sam sfinansuje stypendia w ramach programu Erasmus 2024. Na początku lutego ogłoszono z kolei, że z zasiadania w radach fundacji uczelni zrezygnują ministrowie i niektórzy urzędnicy niższej rangi, jednak według dziennika "Nepszava" KE uznała te zmiany za niewystarczające.

W zeszłym tygodniu minister rozwoju regionalnego Węgier Tibor Navracsics powiedział, że KE może ocenić w kwietniu-maju, czy rząd w Budapeszcie wypełnił swoje zobowiązania. Według niego Bruksela obawia się, że politycy partii rządzących zasiadający w radach powierniczych uczelni naruszają wolność akademicką.

Jak przekazało w poniedziałek ministerstwo kultury i innowacji Węgier, celem rządowym jest wprowadzenie do 2030 roku jednego węgierskiego uniwersytetu do 100 najlepszych uczelni na świecie oraz trzech do 100 najlepszych w UE.

Z Budapesztu Marcin Furdyna