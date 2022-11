Węgry: Rząd: porozumienie z KE ws. środków dla rolnictwa to „historyczna szansa” dla kraju

Przyjęcie przez Komisję Europejską węgierskiego strategicznego planu dla Wspólnej Polityki Rolnej o wartości 8,4 mld euro to „historyczna szansa” dla kraju - powiedział we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy.

Minister odniósł się do poniedziałkowego oświadczenia Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu węgierskiego planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, co otwiera drogę do wypłaty 8,4 mld euro ze środków wspólnotowych.

"Fundusze unijne wraz ze znacznym wkładem budżetowym zapewnią większą niż kiedykolwiek wcześniej pomoc dla rozwoju obszarów wiejskich, rolników i przetwórców żywności" - podkreślił Nagy, który oczekuje również odnowienia zasobów naturalnych i poprawy statusu środowiskowego kraju. Środki unijne wpłyną też na wydajność i konkurencyjność węgierskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, czyniąc je bardziej odpornymi na kryzysy i wyzwania klimatyczne - dodał.

Dotacje mogą zwiększyć wydajność węgierskiego rolnictwa o 50 proc., a eksport może wzrosnąć z 10 mld euro na początku dekady do 15 mld euro w 2030 roku - przewiduje Zsolt Feldman, sekretarz stanu ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Według założeń planu Budapeszt przeznaczy około 2 mld euro na zielone programy oraz cele środowiskowe i klimatyczne, podczas gdy 186 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie młodych rolników. Budapeszt ma przeznaczyć 38 proc. środków z budżetu rozwoju obszarów wiejskich na interwencje rolno-środowiskowe, 8 proc. na rozwój rolnictwa ekologicznego i około 5 proc. na ochronę obszarów Natura 2000, które obejmują prawie 163 tys. hektarów.

W uzasadnieniu decyzji Komisja Europejska podała też, że węgierski plan ułatwi rozpoczęcie działalności przez co najmniej 8,8 tys. młodych rolników i nadaje priorytet modernizacji około 7,7 tys. gospodarstw rolnych.

"Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR), która rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku, ma kształtować przejście do zrównoważonego, odpornego i nowoczesnego europejskiego sektora rolnego. W ramach zreformowanej polityki finansowanie będzie bardziej sprawiedliwie rozdzielane między gospodarstwa, z naciskiem na małe i średnie gospodarstwa, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy będą wspierani w podejmowaniu innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji" - napisano w poniedziałkowym oświadczeniu KE.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej przewidziano na lata 2023-2027 środki w wysokości 270 mld euro.

Z Budapesztu Marcin Furdyna