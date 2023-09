Węgry: Rząd przedłuża zakaz importu produktów spożywczych z Ukrainy

Rząd Węgier przedłużył jednostronnie zakaz importu produktów spożywczych z Ukrainy – wynika z dekretu opublikowanego w piątek w dzienniku urzędowym „Magyar Kozlony”. Wcześniej Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga na import ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE, w tym Polski i Węgier.

W dekrecie wyszczególniono 24 kategorie produktów rolnych, tzw. produktów wrażliwych, pochodzących z Ukrainy, w tym różne rodzaje zbóż i mięsa. Nie mogą być one przywożone na terytorium Węgier z wyjątkiem transportów tranzytowych, które muszą opuścić kraj przed końcem 15. dnia od momentu przywozu.

Rządowy dekret wchodzi w życie od soboty; nie napisano w nim, do kiedy będzie obowiązywać.

Na początku tygodnia o możliwości jednostronnego przedłużenia zakazu importu z Ukrainy informował minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy, a w piątek potwierdził to premier Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu dodał, że doprowadzi to do poważnej walki w Brukseli, ponieważ UE nie chce stanąć po stronie państw członkowskich.

Komisja Europejska nie przedłużyła wygasającego w piątek embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, w tym Węgier. Poinformowała, że od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich UE.

KE poinformowała też, że jej zdaniem zniknęły zakłócenia na rynkach rolnych w pięciu państwach członkowskich, czyli w Polsce, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech.

Z Budapesztu Marcin Furdyna