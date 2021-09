Węgry: Rząd przedłużył stan kryzysowy spowodowany masową imigracją

Rząd Węgier przedłużył do 7 marca 2022 roku obowiązujący w kraju od sześciu lat stan kryzysowy, który wprowadzono z powodu masowego napływu migrantów. Dekret w tej sprawie ukazał się w piątek późnym wieczorem w Monitorze Węgierskim.

Stan kryzysowy, który oznacza większe uprawnienia dla policji i innych służb, wprowadzono na Węgrzech 15 września 2015 roku.

Węgry były wtedy głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicach z Serbią i Chorwacją w 2015 roku do kraju przedostało się w drodze do bogatszych państw UE prawie 400 tys. migrantów.

W ostatnim czasie nieznacznie rośnie na Węgrzech liczba udaremnionych przekroczeń granicy lub zatrzymań nielegalnych migrantów na terytorium kraju. W zeszłym tygodniu zatrzymano prawie 3300 takich osób.

W piątek późnym wieczorem samochód kierowany przez serbskiego przemytnika ludzi zderzył się na autostradzie M86 z wozem policyjnym. Okazało się, że w środku było 27 nielegalnych migrantów, którzy podali się za Syryjczyków, Somalijczyków i Afgańczyków. Dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna lekko.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska