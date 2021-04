Węgry: Rząd: szybka kolej Warszawa-Budapeszt może dotrzeć również do Wiednia

Planowana szybka kolej Warszawa-Budapeszt ze stolicy Węgier może dotrzeć do Wiednia i Szekesfehervaru przy wschodnim krańcu Balatonu – poinformowało w środę węgierskie Ministerstwo Innowacji i Technologii.

Resort oświadczył w komunikacie, że szybka kolej, która ma połączyć kraje Grupy Wyszehradzkiej, mogłaby przez Wiedeń skomunikować region z siecią szybkich kolei Europy Zachodniej.

Planuje się, że linia, po której pociągi będą mogły w niektórych miejscach jeździć z prędkością nawet 320 km/h, powstanie w następnej dekadzie. Według wstępnych kalkulacji szybką koleją mogłoby podróżować ponad 20 mln osób.

Węgierski resort podkreślił, że do 2030 r. ma zostać podwojona suma środków unijnych przeznaczonych na szybkie połączenia kolejowe między krajami członkowskimi, a do 2050 r. może ona wzrosnąć nawet trzykrotnie. Projekt V4 mógłby więc zapewne liczyć także na wsparcie unijne.

"Szybką koleją można by dotrzeć z Wiednia do Bratysławy w niecałe dwie godziny, a do Pragi w 3,5. Składy pokonywałyby trasę Budapeszt-Warszawa w 5,5 godziny.(…)Dzięki nowym liniom kolejowym pociągiem można by szybciej niż autostradami jeździć m.in. do Sopron (przy granicy z Austrią), Veszprem (na północ od Balatonu) i nad Balaton" - podkreślił Palkovics.

Jak dodał, rozpoczęcie prac jest planowane na początek przyszłej dekady.

Ministrowie odpowiedzialni za transport w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech podpisali wspólną deklarację o budowie kolei dużych prędkości 1 października 2018 r.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska