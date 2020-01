Węgry: Rząd zawiesza wypłatę odszkodowań za warunki w więzieniu

Rząd węgierski ze skutkiem natychmiastowym zawiesza wypłatę odszkodowań przyznanych więźniom za złe warunki odbywania kary – poinformował w sobotę wiceminister sprawiedliwości Pal Voelner.

Voelner oświadczył, że po wypowiedzi premiera Viktora Orbana przygotowano oficjalne rozporządzenie władzy wykonawczej w tej sprawie.

Premier zapowiedział w piątek zawieszenie wypłat odszkodowań przyznawanych więźniom za złe warunki panujące w więzieniach. Zarzucił adwokatom, że robią "biznes", wykorzystując "pojemne i absurdalne" unijne przepisy dotyczące warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

"Ponieważ liczba (więźniów, którym przyznano odszkodowania) przekroczyła 10 tys. i chyba już nawet osiągnęła 12 tys., a wypłacona suma wyniosła 10 mld forintów (30 mln euro), to rząd uważa, że trzeba położyć temu kres" - powiedział Orban.

Voelner zapowiedział, że w najbliższych tygodniach i miesiącach resort sprawiedliwości przeanalizuje przepisy i poinformuje rząd o wynikach.

Jak zaznaczył, rząd uważa, że "więzienny biznes" jest świadomym nadużywaniem prawa, zarówno unijnego, jak i węgierskiego. Podkreślił, że działalność ta szkodzi państwu, podkopuje zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i narusza poczucie sprawiedliwości u ludzi.

Oznajmił, że społeczeństwo oczekuje nie tego, by przestępcy bogacili się w więzieniach, i to nie do przyjęcia, by brutalni przestępcy i ich sprytni adwokaci inkasowali miliony forintów, pod zmyślonym pretekstem pozywając państwo za rzekomo złe warunki w więzieniach i ich przepełnienie.

Według raportu Rady Europy z 2018 roku Węgry są państwem UE, w którym występuje największe przepełnienie więzień. Pod koniec 2018 roku karę więzienia odbywało na Węgrzech ponad 16 tys. osób, co oznacza, że przepełnienie wynosiło 113 proc.

Voelner powiedział, że w ostatnich latach na Węgrzech wzrosła liczba miejsc w więzieniach i zbudowano kolejne, nowoczesne zakłady penitencjarne.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska