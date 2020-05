Węgry: Rzecznik premiera: Viktor Orban zaproszony na debatę PE, ale prosi o udział minister

Węgierski premier Viktor Orban został zaproszony przez przewodniczącego PE Davida Sassolego do udziału w czwartek w posiedzeniu plenarnym na temat Węgier, ale poprosił, by kraj reprezentowała minister sprawiedliwości – oznajmił we wtorek rzecznik Orbana, Bertalan Havasi.

Sassoli napisał we wtorek w liście do Orbana, że w czwartek Rada Europejska i Komisja Europejska przedstawią w PE stanowisko w sprawie nadzwyczajnego ustawodawstwa na Węgrzech oraz jego wpływu na praworządność i prawa podstawowe.

Dodał, że otrzymał od minister sprawiedliwości Węgier Judit Vargi list, w którym poprosiła ona o możliwość udziału w tej debacie, ale zgodnie z przyjętą w wypadku takich debat praktyką właściwy byłby udział szefa rządu lub państwa. Sassoli zapytał w liście, czy Orban będzie uczestniczyć w posiedzeniu.

Orban odpowiedział, że obecnie wszystkie jego siły i energię angażuje ochrona przeciw koronawirusowi, w związku z czym rząd Węgier może reprezentować Varga - poinformował Havasi. Jak dodał, Orban poprosił Sassolego o umożliwienie jej zabrania głosu.

Wcześniej Varga oświadczyła, że lewicowo-liberalna większość w PE chce wydać wyrok dotyczący Węgier z lekceważeniem najważniejszej zasady uczciwego postępowania, gdyż nie umożliwia rządowi przedstawienia swego stanowiska podczas debaty. Powiedziała, że Sassoli nie zgodził się na to, by głos zabrała ona, widać więc, że debata tylko pozornie będzie dotyczyła praworządności, bowiem Parlament Europejski nie respektuje ani norm unijnych, ani własnych zasad postępowania.

PE - jej zdaniem - nie bierze też pod uwagę oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, które jest takie, że węgierska ustawa o walce z koronawirusem nie narusza unijnego prawa.

Varga dodała, że była w ostatnich tygodniach celem bezprecedensowych, nieuzasadnionych ataków politycznych w Unii Europejskiej.

Rzecznik PE Jaume Duch potwierdził we wtorek wieczorem na Twitterze, że Parlament Europejski gotowy jest wysłuchać premiera Viktora Orbana w debacie na temat Węgier, która odbędzie się w czwartek.

30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej". Za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia.

Prawo to zostało mocno skrytykowane na forum międzynarodowym za przyznanie rządowi nieograniczonych w czasie uprawnień, które umożliwiają rządzenie dekretami. Komisja Europejska ogłosiła jednak pod koniec kwietnia, że nie widzi na razie podstaw, by wszczynać procedurę o naruszenie prawa UE w związku z węgierskimi przepisami o stanie nadzwyczajnym, wprowadzonym w związku z koronawirusem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska