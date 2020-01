Węgry: Sąd: certyfikat wydano medialnej fundacji wbrew prawu; rząd: uchybienia naprawiono

Sąd w Budapeszcie uznał, że Urząd Ochrony Konkurencji (GVH) niezgodnie z prawem wydał urzędowy certyfikat prorządowej fundacji medialnej KESMA – poinformował w czwartek dziennik „Nepszava”. Rząd Węgier oznajmił, że uchybienia zostały już naprawione.

W orzeczeniu sąd stwierdził, że GVH nie przeprowadził żadnej analizy merytorycznej i nie powołał się na rządowy dekret, uznający powstanie Środkowoeuropejskiej Fundacja Prasy i Mediów (KESMA) za mające strategiczne znaczenie narodowe. Wobec tego sąd zlecił Urzędowi Ochrony Konkurencji ponowne przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem tej fuzji.

Choć decyzja ta unieważniła certyfikat KESMA, nie ma to na tym etapie wpływu na działalność fundacji.

Pod koniec 2018 roku duża grupa prorządowych mediów węgierskich przekazała swoje aktywa, których wartość niezależne media szacowały na 30 mld forintów (93 mln euro), fundacji KESMA, tworząc w ten sposób największy podmiot medialny Węgier, skupiający niemal wszystkie media prorządowe - w sumie 476 podmiotów.

Gazeta internetowa Szabad Pecs i Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Swobód (TASZ) wystąpiły do sądu, argumentując, że wydanie urzędowego certyfikatu zatwierdzającego uzyskanie przez KESMA prawa własności wspomnianych mediów prowadzi do koncentracji, która poważnie wypacza rynek medialny, podkopuje różnorodność mediów i zagraża uczciwej konkurencji. W związku z tym Szabad Pecs i TASZ domagały się unieważnienia decyzji o przyznaniu urzędowego certyfikatu.

Centrum Informacyjne Rządu wydało w środę komunikat, w którym podkreśliło, że sąd stwierdził jedynie "formalne uchybienia, które zostały już naprawione". "GVH po decyzji sądu w Budapeszcie naprawiło formalne uchybienia i podjęło ponową decyzję. GVH już wydało nowe postanowienie odpowiadające decyzji sądu, sprawa jest więc rozwiązana pod względem prawnym" - napisano w komunikacie CIR.

TASZ podtrzymuje, że decyzja GVH zatwierdzająca fuzję była niezgodna z konstytucją, i zamierza ponownie ją podważyć.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska