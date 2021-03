Węgry: Salvini: przedstawimy z premierami Polski i Węgier kartę wspólnych wartości

Szef włoskiej Ligi Matteo Salvini oświadczył we wtorek, że wraz z premierami Polski i Węgier, Mateuszem Morawieckim i Viktorem Orbanem, przedstawi kartę wspólnych wartości. Powiedział o tym w wywiadzie online węgierskiej agencji MTI.

"Przedstawimy wspólną kartę określającą wspólne wartości i cele" - oznajmił Salvini przed czwartkowym spotkaniem z Morawieckim i Orbanem w Budapeszcie.

Jak podkreślił, Liga, Prawo i Sprawiedliwość oraz Fidesz wyznają wspólne europejskie wartości, stawiające w centrum uwagi pracę, dobrobyt, bezpieczeństwo, rodziny oraz chrześcijańskie wartości, na których powstała Europa.

Zaznaczył, że czwartkowe spotkaniu w Budapeszcie trzech polityków w Budapeszcie ma służyć budowie i ponownemu uruchomieniu Europy po pandemii. "Europa będzie inna po Covid-19. Otwiera się możliwość przemyślenia nowej tożsamości europejskiej" - powiedział.

"W Budapeszcie będziemy rozmawiać o koncepcjach przyszłej Europy, o pracy, dobrobycie, bezpieczeństwie, tożsamości, rodzinie, edukacji, obronności, migracji, polityce zagranicznej, współpracy w sferze służby zdrowia, prawdziwym życiem obywateli".

Według niego pandemia otwiera możliwość "innej, prawdziwej" Europy oraz stworzenia mającej "inną rolę, inny sens" Unii Europejskiej.

"Unia Europejska musi ponownie znaleźć swą duszę, swój kręgosłup, swe posłannictwo. Nie może być tylko supermarketem czy centrum handlowym, o w ten sposób nie potrafi odpowiedzieć na potrzeby 500 mln Europejczyków" - oznajmił.

Dodał jednak, że "nie powstaje wspólna grupa partyjna". Według niego nie rozpatruje się też ewentualności przystąpienia Ligi do Europejskiej Partii Ludowej.

Podkreślił natomiast, że jest jego marzeniem, by zjednoczyły się frakcje Tożsamość i Demokracja, gdzie należy obecnie Liga, oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, bo wtedy stanowiłyby drugą co do wielkości grupę w PE i "ponownie uczyniłyby wielką Europę, która powróciłaby do swoich pierwotnych wartości". Dodał, że nie próbuje "innych eksperymentów politycznych".

Salvini powiedział też, że trzeba ponownie przeanalizować "niektóre europejskie umowy, które utrudniają europejski wzrost". Według niego zamiast "biurokratycznych przeszkód" trzeba dać państwom narodowym swobodę w takich kwestiach jak reforma ordynacji wyborczej czy wymiaru sprawiedliwości albo polityka rodzinna.

"Gdzie jest Europa, gdy podczas pandemii budzi obawy przybywanie migrantów?" - zapytał, wyrażając przekonanie, że należałoby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które nie przeprowadziły odpowiednio procesu szczepień.

Podziękował Orbanowi i Morawieckiemu za to, że traktują go jako premiera, chociaż nie pełni obecnie żadnych funkcji w rządzie. Zaznaczył jednak, że Liga jest największą włoską partią, która szykuje się do rządzenia po następnych wyborach.

Dodał, że spotkanie z nimi będzie dla niego pierwszym etapem objazdu po europejskich stolicach, w trakcie którego planuje omówienie tych samych tematów m.in. Portugalii, Francji, Holandii, Austrii i Niemiec.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska