Węgry: Słowa Tuska o Orbanie wywołały oburzenie przedstawicieli władz

Słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska, że nazistowski prawnik Carl Schmitt byłby dumny z premiera Węgier Viktora Orbana, wywołały oburzenie przedstawicieli władz Węgier. Szef MSZ Peter Szijjarto oznajmił, że Tusk "powinien się wykazywać większą skromnością".

"Gdy czytam słowa obłudnie rzucającego zarzut nazizmu szefa EPL Donalda Tuska, przychodzi mi do głosy pytanie: w jaki sposób szef największej rodziny partyjnej pomógł dotąd Europejczykom (w tym Węgrom) w walce z pandemią? Ile zdobył dla Europy respiratorów, masek i odzieży ochronnej? Dopóki odpowiedź na te pytania brzmi: zero, powinien się wykazywać większą skromnością" - napisał Szijjarto w niedzielę na Facebooku.

Słowa węgierskiego ministra dotyczą wywiadu z Tuskiem, opublikowanego w czwartek na stronie magazynu "Der Spiegel". Szef EPL powiedział w nim, że Orban rządzi na Węgrzech za pomocą środków nadzwyczajnych od czasu kryzysu uchodźczego i wykorzystuje strach przed migracją, a teraz także wirusem, aby rozszerzyć swoją władzę. "Niektóre z tych środków są prawdopodobnie uzasadnione. Jego działania mogą być również nie do odrzucenia z czysto formalnego, prawnego punktu widzenia. Ale to nie ma nic wspólnego z duchem demokracji" - zaznaczył przewodniczący EPL.

"Ile razy w naszej historii widzieliśmy, jak politycy używają praw, które zostały prawidłowo uchwalone, aby rozszerzyć swoją władzę? Znacie to z Niemiec" - powiedział Tusk. "Jestem pewien, że Carl Schmitt byłby bardzo dumny z Viktora Orbana" - dodał.

Wypowiedź Tuska wywołała reakcję także innych polityków węgierskich. Rzecznik rządu Zoltan Kovacs napisał na Twitterze: "Cudownie. Dobrze wiedzieć, że podobni do Donalda Tuska orbanofobi nawet w okresie kryzysu (gdy są inne sprawy, które nas wszystkich zajmują) znajdują czas i miejsce na łajanie Węgier".

Dyrektorka Domu Terroru w Budapeszcie Maria Schmidt napisała zaś na Twitterze, że Tusk wysnuwa paralelę między działaniami nazistów a posunięciami Orbana w związku z koronawirusem, a potem apeluje o "blitzkrieg" w gospodarce. "Może jeszcze nie doszedł do siebie po brzydkich zarzutach wobec niego samego w 2005 r., kiedy użyto tej fotografii" - pisze Schmidt i zamieszcza zdjęcie mężczyzny przypominającego Tuska za kierownicą samochodu wiozącego esesmanów.

Węgier pochodzenia żydowskiego, dziennikarz Adam Petri Lukacs napisał zaś na portalu Mandiner.hu, że słowa Tuska są bardzo bolesne, bo szkalują i poniżają śmierć i cierpienie ofiar Holokaustu. "Wymienianie kogoś w tym samym zdaniu co naukowca, który przyczynił się do powstania hitlerowskiego porządku prawnego, nie jest najsubtelniejszym sposobem nazwania go nazistą" - napisał. Podkreślił też, że Orban nigdy nie powiedział niczego, co pozwalałoby uzasadnić takie twierdzenie.

W wywiadzie dla "Spiegla" Tusk nawiązał też do statusu partii Fidesz Orbana w EPL. Członkostwo Fideszu w EPL zostało zawieszone w marcu 2019 r. "Nie wiem, kiedy może się odbyć nasze następne spotkanie zarządu, czy zgodnie z planem w czerwcu, czy dopiero we wrześniu. Ale wtedy nadejdzie czas, aby podjąć decyzję" - powiedział Tusk w odniesieniu do ewentualnej decyzji o wykluczeniu Fideszu z EPL. "Nieliberalna forma demokracji nie jest wyborem większości naszych członków i z pewnością nie jest moim wyborem" - powiedział.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska, z Lipska Łukasz Grajewski