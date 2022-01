Węgry: Sobota najcieplejszym 1 stycznia w historii pomiarów

Sobota była na Węgrzech najcieplejszym pierwszym dniem stycznia od początku pomiarów – poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny (OMSZ) na Facebooku.

Według OMSZ we wsi Foenyed na zachodzie kraju zmierzono w sobotę 17,5 stopnia C, co oznacza, że aż o ponad 2 stopnie przekroczony został poprzedni rekord z 1921 r. (15,3 stopni C).

Urząd podkreślił, że aż w ponad 50 stacjach zanotowano w sobotę temperaturę wyższą od rekordu sprzed 101 lat.

Pobity został także dzienny rekord temperatury dla Budapesztu, gdzie w jednej z dzielnic było w sobotę 14,4 stopni C, o 1,4 stopnia więcej niż w 1921 r.

Także piątek był na Węgrzech rekordowo ciepłym dniem 31 grudnia. Najcieplej, 18 stopni Celsjusza, było we wsi Fertoerakos na północnym zachodzie kraju.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska