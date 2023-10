Węgry: Sondaż: od lutego rządzący Fidesz stracił 400 tys. zwolenników; partia zmienia strategię przed wyborami do PE

W ciągu ośmiu miesięcy, tj. od lutego br., rządzący na Węgrzech Fidesz stracił 400 tys. zwolenników – wynika z sondażu ośrodka Median, omawianego w środę przez portal hvg.hu. Poparcie dla partii Viktora Orbana wśród społeczeństwa spadło z 35 do 30 proc.

Jak wynika z badania, spadek poparcia dla Fideszu nie szedł jednak w parze ze wzrostem popularności opozycji: w ciągu ostatniego pół roku poparcie dla partii lewicowych i liberalnych również spadało, natomiast wzrosło dla nacjonalistycznego ugrupowania Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank).

W wyniku spadku poparcia Fidesz zdecydował się na odważną strategię, przeprowadzając przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego razem z wyborami samorządowymi - komentuje hvg.hu. Szacunki mówią, że partia Orbana mogłaby liczyć na 46 proc. poparcia w wyborach do europarlamentu, czyli o 6,5 pkt. proc. mniej niż w 2019 r. i aż 8 pkt. proc. mniej niż w zeszłorocznych wyborach do parlamentu krajowego.

Portal zauważa, że wybory do PE zawsze odznaczały się mniejszym uczestnictwem niż wybory samorządowe. "Niższa frekwencja przynosi korzyści zaangażowanej bazie wyborców, a truizmem węgierskiej polityki jest to, że Fidesz jest najsilniejszy pod tym względem. Im niższa frekwencja, tym bardziej widoczny i dominujący wynik partii Orbana" - pisze hvg.hu.

Spadek poparcia dla władzy w wyniku trudności gospodarczych zmusił jednak Fidesz do obrania odwrotnej strategii: zwiększenia frekwencji w wyborach do PE poprzez przyspieszenie wyborów lokalnych, gdyż rezerwa wyborców Fideszu znajduje się właśnie w mniejszych miejscowościach - komentuje portal.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22-27 września za pomocą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1 tys. osób.

Z Budapesztu Marcin Furdyna