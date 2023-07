Węgry: Sondaż: ponad 70 proc. społeczeństwa popiera wprowadzenie euro, ale jeszcze nie teraz

Ponad 70 proc. Węgrów popiera wprowadzenie waluty euro w swoim kraju, jednak według większości społeczeństwa jest na to jeszcze za wcześnie – wynika z danych Eurobarometru, cytowanych przez węgierskie media. Jest to największe poparcie wśród badanych krajów członkowskich UE, które nie wprowadziły jeszcze wspólnej waluty.

Na Węgrzech wprowadzenie euro popiera 72 proc. społeczeństwa - wynika z sondażu. Na tle pięciu państw wciąż pozostających poza strefą euro (Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii i Szwecji), w których zostało przeprowadzone badanie, tylko w Rumunii odsetek popierających wprowadzenie euro jest tak wysoki i wynosi 71 proc.

W pozostałych krajach jest on mniejszy: w Polsce - 55 proc., w Szwecji - 54 proc., w Bułgarii - 49 proc., a w Czechach - 44 proc.

W ciągu dekady poparcie dla wprowadzenia euro wzrosło na Węgrzech o 3 punkty proc.; sprzeciw wobec nowej waluty również spadł o 3 punkty proc. do 25 proc.

Choć poparcie dla euro jest na Węgrzech wysokie, to jednocześnie 69 proc. ankietowanych uważa, że nie nadszedł jeszcze na to czas. Jak wynika z badania, 39 proc. Węgrów obawia się, że przejście na europejską walutę doprowadzi do wzrostu cen. Z kolei jedynie 26 proc. społeczeństwa obawia się, że w przypadku wprowadzenia euro kraj straci kontrolę nad swoją polityką gospodarczą.

Prawie połowa badanych stwierdziła, że euro będzie wprowadzone na Węgrzech w przeciągu dekady.

Na Węgrzech sondaż został przeprowadzony pomiędzy 17 a 22 kwietnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1 tys. osób wspomaganym komputerowo wywiadem telefonicznych (CATI).

Marcin Furdyna