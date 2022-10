Węgry: Sondaż: wojna na Ukrainie i wysokie ceny energii powinny przyspieszyć zieloną transformację

Ponad trzy czwarte Węgrów uważa, że wojna na Ukrainie oraz jej konsekwencje, w tym wysokie ceny nośników energii, powinny przyspieszyć zieloną transformację - wynika z corocznego sondażu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na temat klimatu.

Jest to wynik wyższy niż średnia unijna, która wyniosła 65 proc. Poproszeni o uszeregowanie priorytetów energetycznych, aż 63 proc. Węgrów oczekuje, że rząd nada priorytet odnawialnym źródłom energii, a 23 proc. wskazało na konieczność skupienia się na dywersyfikacji dostaw, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy.

"Sondaż klimatyczny EBI 2022 pokazuje, że większość Węgrów popiera nadanie priorytetu przejściu na produkcję energii odnawialnej jako skutecznego sposobu walki z globalnym kryzysem energetycznym i klimatycznym. Jest to bardzo pożądane wsparcie przed konferencją klimatyczną COP27 (która odbędzie się w listopadzie w Egipcie - PAP) - powiedziała Teresa Czerwińska, wicedyrektorka banku.

W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy większość Węgrów za największe wyzwanie uważała pandemię koronawirusa, w tym roku aż 72 proc. badanych jako główny problem wymieniło inflację.

"Po pełnym wyzwań roku, w którym inwazja Rosji na Ukrainę wywołała trwający kryzys energetyczny i przyspieszyła inflację w całej Europie, a lato upłynęło pod znakiem rekordowych fal upałów i suszy, Węgrzy jeszcze bardziej uświadomili sobie wpływ zmian klimatu i potrzebę pilnych działań" - napisano w omówieniu raportu na stronie EBI.

Badanie pokazuje, że aż 91 proc. Węgrów odczuwa zmiany klimatyczne na co dzień (wzrost o 4 punkty proc. w porównaniu z 2021 rokiem).

Aż 86 proc. badanych twierdzi, że jeśli w najbliższych latach zużycie energii i konsumpcja towarów nie zostaną ograniczone, to świat czeka katastrofa. Tylko 35 proc. z nich uważa, że Węgrom uda się znacznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 2030 roku. Na pytanie o rozwiązanie problemu wysokich cen energii jedna trzecia respondentów stwierdziła, że rząd powinien obniżyć podatki związane z energią (w tym 43 proc. sympatyków skrajnej lewicy).

Ponadto 65 proc. Węgrów chce, aby ceny energii były powiązane z konsumpcją, tj. ci, którzy zużywają najwięcej energii, powinni płacić najwięcej. Z kolei ponad dwie trzecie badanych (71 proc.) chce, aby towary i usługi, które szczególnie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, były wyżej opodatkowane. Tylko 11 proc. społeczeństwa zaakceptowałoby konieczność obniżenia temperatury w swoich domach na zimę do 19 stopni C, a 32 proc. Węgrów twierdzi, że już teraz nie stać ich na odpowiednie ogrzewanie domu.

Tegoroczna, piąta edycja badania EBI, przeprowadzona we współpracy z firmą badawczą BVA, ma na celu poinformowanie o szerszej debacie na temat postaw i oczekiwań w zakresie działań na rzecz klimatu. Ponad 28 tys. respondentów wzięło udział w ankiecie w sierpniu br., z reprezentatywną grupą osób w wieku 15 lat i starszych z każdego z 30 ankietowanych krajów.

Europejski Bank Inwestycyjny, którego udziałowcami jest 27 państw unijnych, jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Od 2019 r. jako bank klimatu UE EBI zobowiązał się do przeznaczenia co najmniej 50 proc. swojego finansowania (do 2025 r.) na inwestycje, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi.