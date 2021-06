Węgry: Środa najgorętszym 23 czerwca w historii pomiarów

Krajowy rekord upału dla 23 czerwca został w środę pobity na Węgrzech, gdzie zmierzono tego dnia temperaturę 37,8 stopnia Celsjusza – poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny.

Najwyższą temperaturę zanotowano w miejscowościach Dombegyhaz w komitacie Bekes przy granicy z Rumunią oraz Berettyoujfalu w komitacie Hajdu-Bihar na wschodzie kraju.

Do tej pory najcieplejszym 23 czerwca był na Węgrzech dzień w 2002 roku, kiedy to zanotowano w Sopron przy granicy z Austrią 37,7 stopnia C.

Środa byłą też najcieplejszym 23 czerwca w Budapeszcie. W stolicy zanotowano 36,6 stopnia C, o 0,5 stopnia więcej niż w 2002 roku.

Meteorolog Anna Molnar poinformowała, że w czwartek nie jest spodziewane na Węgrzech ochłodzenie. Ten dzień może być jak dotąd najcieplejszy w roku. Spodziewany jest wzrost temperatury nawet do 39 stopni C.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska