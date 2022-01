Węgry: Strajk ostrzegawczy pedagogów; chcą m.in. podwyżek

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pedagogów odbył się w poniedziałek rano na Węgrzech. Nauczyciele domagają się podniesienia wynagrodzeń, mniejszego obciążenia pracą i niewysyłania na urlop bezpłatny nauczycieli, którzy nie zaszczepili się przeciw Covid-19.

Strajk ogłosiły dwa duże związki zawodowe: Demokratyczny Związek Zawodowy Pedagogów (PDSZ) i Związek Zawodowy Pedagogów (PSZ). Według portalu Index, który zebrał dane z różnych szkół, w proteście uczestniczy więcej nauczycieli, niż się spodziewano, czyli ponad 50 tys. osób.

Wiceprezes PSZ Tamas Totyik zaapelował do rodziców, by nie przyprowadzali dzieci do szkół i przedszkoli na godz. 8, gdyż strajk ma trwać do godz. 10.

Ministerstwo Zasobów Ludzkich, któremu podlega oświata publiczna, uznało strajk za nielegalny i ostrzegło, że nieobecność dzieci podczas dwóch pierwszych lekcji będzie nieusprawiedliwiona.

Związki zawodowe zapowiedziały, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to 16 marca może dojść do bezterminowego przerwania pracy przez pedagogów.

Solidarność z protestującymi wyraził w oświadczeniu Związek Zawodowy Pracowników Szkolnictwa Wyższego.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska