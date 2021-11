Węgry: Szef kancelarii premiera: KE powinna pokryć koszty ochrony granicy Polski z Białorusią

Komisja Europejska powinna zwrócić Polsce koszty poniesione w związku z ochroną granicy z Białorusią, podobnie jak wszystkim państwom, broniącym granic zewnętrznych UE – oświadczył w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas.

"Węgry są solidarne z Polską. Uważamy za istotne, by Polska otrzymała w ochronie granicy wsparcie, której Węgry niestety nie dostały w 2015 r., gdy broniliśmy południowej granicy UE. Nie tylko odmówiono nam wówczas pomocy, ale co więcej - kwestionowano też nasze posunięcia. Koszty poniesione w związku z ochroną tej granicy trzeba zwrócić, Węgry też się tego domagają i Polska też ma do tego prawo" - oznajmił Gulyas na konferencji prasowej.

Powiedział, że Węgry jeszcze nie otrzymały odpowiedzi na list premier Viktora Orbana, w którym prosiły Komisję Europejską o pokrycie węgierskich wydatków, związanych z ochroną granicy, wynoszących ponad 500 mld ft (436 mln euro).

"Widzimy, że najskuteczniejszym sposobem ochrony granicy jest (…) budowa ogrodzenia. Gdy zrobiły to Węgry, wydawało się to posunięciem kontrowersyjnym z humanitarnego punktu widzenia i nie do przyjęcia w Europie, w UE. Teraz zaś ogrodzenia na granicy zbudowały lub budują Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa i Polska" - oświadczył Gulyas.

Ocenił z przekąsem, że przeprosiny nie należą do kultury politycznej UE i zaznaczył, że choć Węgry godzą się z ich brakiem, to domagają się pieniędzy.

"Uważamy, że zamiast przeprosin KE powinna Węgrom i wszystkim państwom, broniącym zewnętrznej granicy UE, zwrócić koszty poniesione na ten cel" - powiedział.

Dodał, że w ostatnim czasie skokowo wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Węgier - obecnie przekracza 1000 dziennie, podczas gdy w 2020 r. wynosiła przeciętnie 300.

"MSW wzmocni ochronę granicy, zwerbuje także wolontariuszy i po szybkim przeszkoleniu wdroży ich do ochrony granicy" - zapowiedział.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska