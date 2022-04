Węgry: Szef kancelarii premiera: nie ma przeszkód, by zawrzeć umowę w sprawie funduszu odbudowy

Węgry nie widzą przeszkód, by podpisać porozumienie w sprawie udostępnienia im środków z unijnego funduszu odbudowy – oświadczył w czwartek na konferencji prasowej Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana.

"Przeanalizowaliśmy list Komisji Europejskiej. Nie ma przeszkód, by podpisać porozumienie w sprawie funduszu odbudowy, gdyż wszystkie kwestie podniesione w liście były przez nas negocjowane z Komisją od miesięcy" - powiedział Gulyas.

Zaznaczył, że nie ma takiego punktu, w którym stanowiska Węgier i KE nie byłyby zbieżne lub w którym nie można by znaleźć możliwego do przyjęcia rozwiązania.

KE uruchomiła wobec Węgier mechanizm warunkowości w budżecie UE, zakładający możliwość zamrożenia środków unijnych dla danego kraju. "Dziś wysyłamy notyfikację do Węgier, formalnie uruchamiając procedurę warunkowości budżetowej. Zidentyfikowaliśmy problemy, które mogą naruszać praworządność na Węgrzech i wpływać na budżet UE. Węgry będą musiały odpowiedzieć na nasze obawy i zaproponować środki zaradcze" - napisała w środę na Twitterze wiceszefowa KE Viera Jourova.

Mechanizm warunkowości zakłada, że Bruksela może zamrozić środki unijne dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, np. defraudacji.

Gulyas powiedział, że Węgry zgadzają się na propozycję zmniejszenia odsetka przetargów publicznych z jednym oferentem i są gotowe obniżyć go poniżej 15 proc. "Są też oczekiwania dotyczące nadużyć dotyczących funduszy unijnych i tu także znaleźliśmy rozwiązanie, które może być dla Komisji wystarczające" - powiedział.

Pytany o to, kiedy mogłoby dojść do zawarcia porozumienia w sprawie mechanizmu warunkowości, odparł: "Z naszej strony jesteśmy gotowi do podpisania w każdej chwili", dodając, że termin zależy tylko od KE.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska