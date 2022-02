Węgry: Szef kancelarii premiera: nie wyślemy żołnierzy na Ukrainę

Dopóki na Węgrzech rządzi Fidesz, na Ukrainę nie zostaną wysłani węgierscy żołnierze – oświadczył w środę szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej. Dodał, że Węgry są przygotowane na ewentualny napływ uchodźców z Ukrainy.

Gulyas powiedział, że nie sądzi, by zaszła konieczność wysłania węgierskich żołnierzy na Ukrainę. "Dopóki będzie rząd obywatelski (tj. Fideszu - PAP), do tego nie dojdzie" - oświadczył.

Minister zaznaczył też, że rząd jest przygotowany na wypadek ewentualnego napływu na Węgry fali uchodźców z Ukrainy.

"Premier (Viktor Orban) polecił trzy tygodnie temu, by organy państwowe -ministerstwo obrony i MSZ - przygotowały dokładne plany, co powinniśmy zrobić w razie fali migracyjnej, gdzie umieścić ile osób i jak pomóc" - powiedział Gulyas, wyrażając przekonanie, że większość uchodźców ruszyłaby do Polski, a na Węgry skierowałyby się głównie osoby narodowości węgierskiej żyjące na Zakarpaciu.

Dodał, że w razie potrzeby Węgry mogłyby się zatroszczyć o kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak dodał, zgodnie z przepisami dotyczącymi uchodźców, schronienie powinno im zapewnić pierwsze bezpieczne państwo, "a w przypadku Ukrainy jesteśmy to my".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska