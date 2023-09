Węgry: Szef kancelarii premiera: Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić nam ratyfikację jej akcesji do NATO

Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić nam ratyfikację jej akcesji do NATO – powiedział Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier, reagując na rozpowszechniany w Szwecji krytyczny film wobec stanu węgierskiej demokracji.

Gulyas odniósł się w środę do szwedzkiego filmu edukacyjnego, który przedstawia proces pogarszania się stanu węgierskiej demokracji od 2010 roku, czyli od dojścia do władzy Viktora Orbana.

"Jeśli to prawda, że film jest odtwarzany w szkołach państwowych, oznacza to, że Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić Węgrom ratyfikację przystąpienia do NATO" - powiedział szef kancelarii premiera.

Kwestię członkostwa Szwecji w NATO poruszyła również prezydent Katalin Novak w czwartkowym wywiadzie dla "Mandinera".

"Rozszerzony sojusz obronny, którego jesteśmy członkiem, zostałby wzmocniony przez przystąpienie Szwecji. Jeśli tak jest, to lepiej podjąć decyzję o wyrażeniu zgody tak szybko, jak to możliwe" - powiedziała głowa państwa dodając, że ratyfikacja leży jednak w kompetencji parlamentu.

Spośród wszystkich członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Członkowie rządu Orbana powtarzają, że Węgry nie będą ostatnim krajem NATO, który dokona ratyfikacji.

W reakcji na lipcową zgodę prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana na przekazanie sprawy ratyfikacji tureckiemu parlamentowi, na początku sierpnia zwołano na wniosek opozycji nadzwyczajną sesję parlamentu Węgier, jednak posłowie koalicji Fidesz-KDNP zbojkotowali posiedzenie.

Pod koniec sierpnia węgierski dziennik "Nepszava" informował, że w porządku obrad jesiennej sesji parlamentu Węgier, która rozpocznie się 25 września, nie ma głosowania nad przystąpieniem Szwecji do Sojuszu.

Wnioski Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO zostały złożone w węgierskim parlamencie ponad rok temu. Głosowanie nad wnioskiem fińskim odbyło się pod koniec marca, zaraz przed głosowaniem w tej sprawie w parlamencie tureckim.

Finlandia została 31. członkiem Sojuszu 4 kwietnia.

Z Budapesztu Marcin Furdyna