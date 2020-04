Węgry: Szef kancelarii premiera: Tusk powinien przeprosić

Węgry oczekują przeprosin od szefa Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska po decyzji Komisji Europejskiej ws. węgierskich przepisów dotyczących ochrony przed koronawirusem – powiedział w czwartek szefa kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas.

Gulyas powiedział na konferencji prasowej online, że rząd omawiał na środowym posiedzeniu m.in. sprawy unijne i z radością przyjął fakt, że Komisja Europejska wydała opinię o węgierskim ustawodawstwie wprowadzonym w reakcji na pandemię koronawirusa. KE uznała, że nie widzi na razie podstaw, by wszczynać procedurę o naruszenie prawa UE w związku z przepisami o stanie nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z koronawirusem na Węgrzech.

"Szczególnie niepokojące jest to, że w naszej własnej rodzinie partyjnej też byli tacy, którzy tworzyli negatywne nastawienie przeciwko Węgrom, którzy formułowali bezpodstawne, nieprawdziwe i obraźliwe opinie o Węgrzech. Smutne jest zwłaszcza to, że należał do nich także przewodniczący EPL (Donald Tusk). Przewodniczący EPL był wcześniej najwyższym rangą urzędnikiem UE. Szczególnie od niego wypada oczekiwać, i my tego oczekujemy, że po decyzji i oświadczeniu Komisji przeprosi Węgry".

30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę o ochronie przed koronawirusem, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej".

Prawo to zostało mocno skrytykowane na forum międzynarodowym za przyznanie rządowi nieograniczonych w czasie uprawnień, które umożliwiają rządzenie poprzez dekrety. Dyplomaci z Budapesztu tłumaczą jednak, że rząd nie korzysta z tych rozwiązań i wszelkie regulacje są zatwierdzane przez parlament.

Tusk powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" opublikowanym 16 kwietnia, że Orban rządzi na Węgrzech za pomocą środków nadzwyczajnych od czasu kryzysu uchodźczego i wykorzystuje strach przed migracją, a teraz także wirusem, aby rozszerzyć swoją władzę. "Niektóre z tych środków są prawdopodobnie uzasadnione. Jego działania mogą być również nie do odrzucenia z czysto formalnego, prawnego punktu widzenia. Ale to nie ma nic wspólnego z duchem demokracji" - zaznaczył przewodniczący EPL.

"Ile razy w naszej historii widzieliśmy, jak politycy używają praw, które zostały prawidłowo uchwalone, aby rozszerzyć swoją władzę? Znacie to z Niemiec" - powiedział Tusk. "Jestem pewien, że (nazistowski prawnik) Carl Schmitt byłby bardzo dumny z Viktora Orbana" - dodał.

Wcześniej Tusk napisał w liście do członków EPL, że obecnie priorytetem jest walka z pandemią, ale wkrótce nadejdzie czas, gdy będą musieli przemyśleć stanowisko w sprawie wykluczenia węgierskiego Fideszu z EPL.

Gulyas podkreślił, że jest oczywiste, iż węgierskie posunięcia są zgodne z zasadami i traktatami unijnymi i potwierdziła to wiceszefowa KE Viera Jourova. Jourova powiedziała w środę, że bardzo dokładnie przeanalizowała węgierską ustawę. "Muszę, przyznać, że gdy czytamy przepisy, nie ma na razie podstaw do uruchamiania procedury o naruszenie prawa UE. Podkreślam na razie" - powiedziała Jourova.

Szef kancelarii premiera skrytykował też węgierską opozycję za to, że "ganiała" w ostatnich miesiącach do Brukseli, żeby krytykować ojczyznę.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska