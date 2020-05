Węgry: Szef kancelarii premiera: zlikwidujemy strefy tranzytowe

Węgry zlikwidują strefy tranzytowe na granicy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, a w przyszłym tygodniu rząd zwróci się do parlamentu o zniesienie stanu zagrożenia wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa - zapowiedział w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Gergey Gulyas.

Gulyas oświadczył na konferencji prasowej online, że rząd nie zgadza się z wyrokiem TSUE, który uznał funkcjonowanie stref za niezgodne z prawem unijnym, i uważa go za szkodliwy pod względem bezpieczeństwa, ale Węgry jako członek UE muszą go wypełnić i to uczynią.