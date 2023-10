Węgry: Szef MSZ: chcemy gwarancji, aby bank OTP nie wrócił na ukraińską listę sponsorów wojny

Chcemy pisemnego porozumienia z ukraińską Narodową Agencją Zapobiegania Korupcji (NAZK), które zagwarantuje, że bank OTP nie zostanie ponownie wpisany na listę międzynarodowych sponsorów wojny – oświadczył minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Szef dyplomacji ocenił, że usunięcie węgierskiego banku z czarnej listy to krok we właściwym kierunku i tym samym Ukraina przyznała, że umieszczenie go na tej liście było bezpodstawne.

"Niedorzeczne jest twierdzenie, że OTP jest ważnym graczem w rosyjskim systemie bankowym, z udziałem w rynku wynoszącym 0,17 proc." - stwierdził w środę Szijjarto.

Według niego ponowne wciągnięcie banku na listę może mieć miejsce w przyszłości, dlatego Budapeszt chce pisemnego porozumienia z NAZK. Szijjarto przekazał ambasadorowi Ukrainy w Budapeszcie prośbę, aby delegacja agencji przybyła w tym celu do stolicy Węgier.

Ukraina usunęła w poniedziałek węgierski bank OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny - podał Reuters, powołując się na NAZK. 29 września informowano, że zawieszono status węgierskiego banku na tej liście, ale rząd w Budapeszcie uznał to za niewystarczające posunięcie i domagał się całkowitego usunięcia z niej banku.

Grupa OTP jest największym bankiem komercyjnym na Węgrzech i jednym z liderów na rynku usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje kilkanaście milionów klientów w 11 krajach.

Z Budapesztu Marcin Furdyna